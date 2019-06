Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 52,50 auf 48,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung des Autobauers sei als "Erbe" des vorherigen Vorstandschefs Dieter Zetsche zu sehen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus vermeintlichen Verwicklungen in Diesel-Manipulationen in den USA und dem potenziellen Kartell-Skandal könnten theoretisch weitere Milliarden-Belastungen resultieren. Dem neuen Chef Ola Källenius stünden daher noch einige Aufräumarbeiten bevor./kro/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 10:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 10:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-06-24/13:37

ISIN: DE0007100000