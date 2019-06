Bonn/Berlin (ots) - Die Arbeit der Welthungerhilfe wird von den Folgen des Klimawandels und den Auswirkungen der weltweiten Kriege und Konflikte geprägt. Die Zahl der Flüchtlinge und die Anzahl der Hungernden sind in den letzten Jahren gestiegen. Gleichzeitig verschlechtert sich in vielen Ländern die Sicherheitslage und verhindert den Zugang zu den betroffenen Menschen.



Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Hunger weltweit? Wie reagiert die Welthungerhilfe auf schwierige Sicherheitsbedingungen? Gibt es innovative Methoden bei der Hungerbekämpfung?



Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe, und Mathias Mogge, Generalsekretär, ziehen Bilanz und geben einen Überblick über das Spendenergebnis und Spendenverhalten im vergangenen Jahr.



26. Juni 2018, 10.00 Uhr Presse- und Besucherzentrum der Bundesregierung Reichstagufer 14, 10117 Berlin, Raum 4



Teilnehmer: Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe Mathias Mogge, Generalsekretär Welthungerhilfe



Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter presse@welthungerhilfe.de



Weitere Informationen, Graphiken und Fotos sowie den Bericht mit Sperrfrist gibt es unter www.welthungerhilfe.de/jahresbericht-2018-pressemappe



