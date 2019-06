BERLIN (Dow Jones)--Nach den dreitägigen Klimaprotesten im rheinischen Braunkohlerevier hat die Bundesregierung die zuständigen Behörden zur Aufklärung aufgefordert. "Die letztendliche Lagebewertung muss regional und am Ort vorgenommen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Es gelte, dass "solche Proteste grundsätzlich nicht zu kritisieren sind, aber sie müssen gewaltfrei bleiben".

An dem Aktionswochenende "Ende Gelände" hatten sich mehrere Tausend Menschen für mehr Klimaschutz beteiligt. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich rund 6.000 Personen an Blockaden des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler des Energieversorgers RWE und von Bahnstrecken zu zwei Braunkohlekraftwerken beteiligt. Dabei kam es nach Polizeiangaben teils zu Gewalt, acht Beamte seien allein am Samstag verletzt worden.

RWE zeigte zum Ende des Aktionswochenendes kein Verständnis "für das unverantwortliche und widerrechtliche Eindringen von 1.300 'Aktivisten'" in den Tagebau und die Gleisbesetzungen. Es habe zudem mehrere Brandanschläge auf eine Pumpstation, Schaltschränke und Fahrzeuge gegeben, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns vom Sonntag. RWE kündigte an, gegen alle Straftaten "konsequent straf- und zivilrechtlich" vorzugehen.

Die Bewegung "Fridays for Future" hatte am Freitag in Aachen eine weitere Demonstration mit rund 40.000 Teilnehmern organisiert. Sie verlief weitgehend friedlich.

