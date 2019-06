Nach einem einjährigen Boxenstopp ist das Alpensymposium 2020 wieder am Start: Gründer Oliver Stoldt macht seine Wissenskonferenz in Interlaken mit Innovationen, Kreationen und Emotionen auch in der 17. Ausgabe zu einem Erlebnis. Neben dem neuen Moderator Florian Inhauser sind bereits jetzt der kreative Cirque du Soleil-Star Christian Lindemann, der inspirierende Futurist Chris Riddell und die...

