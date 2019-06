Heute Abend beraten Spitzenpolitiker in Berlin über die Zukunft der Mobilität. Das Treffen sei aber lediglich ein "Einstieg in einen Gesprächsprozess".

Beim Treffen der Koalitionsspitzen mit der Autobranche, Gewerkschaften und Experten an diesem Montagabend rechnet die Bundesregierung nicht mit konkreten Ergebnissen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Es sei der "Einstieg in einen Gesprächsprozess" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...