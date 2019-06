++ Europäische Aktien starten Montag mit moderaten Gewinnen ++ Daimler kürzt zum dritten mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose ++ BMW beschleunigt Elektrofahrzeugstrategie und will bis 2023 insgesamt 25 Elektromodelle einführen ++Diese Woche könnte für die Marktteilnehmer aufgrund des G20-Gipfels in Japan und eines möglichen Trump-Xi-Treffens (28. Juni) entscheidend sein. Aus Sicht der Aktienmärkte scheint das Ergebnis dieses Treffens jedoch nicht eindeutig zu sein, insbesondere wenn man die jüngste Sitzung der Federal Reserve berücksichtigt. Die Fed beschloss zwar die Zinsen unverändert zu lassen, signalisierte aber gleichzeitig eine mögliche Zinssenkung im Juli. Man konnte jedoch zwischen den Zeilen lesen, dass eine solche Zinssenkung hauptsächlich von der weiteren Entwicklung an der Handelsfront abhängen werde - daher ...

