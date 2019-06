Der deutsche "Playboy" soll eine eigenständige GmbH werden. Ende dieses Jahres will Burda seine letzte Ausgabe rausbringen - nach über 17 Jahren.

Hubert Burda Media will die Lizenz für den deutschen "Playboy" nicht verlängern. Wie das Medienunternehmen am Montag in München mitteilte, wird stattdessen das Führungsduo des Magazins, Verlagsleiterin Myriam Karsch und Chefredakteur Florian Boitin, die Lizenz in einer eigenständigen GmbH weiterführen.

Die letzte von Burda verlegte Ausgabe soll am 7. November erscheinen, die Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...