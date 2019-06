Köln (ots) -



Wladimir Putin spaltet mitten in Deutschland Familien, Freunde und Arbeitskollegen in Putin-Gegner und so genannte "Putin-Versteher". Die einen haben Verständnis für den russischen Präsidenten und rechtfertigen seine Einmischung - etwa in der Ukraine und in Syrien. Die anderen sehen in ihm eine ernste Gefährdung der europäischen Demokratien. Ein Riss namens "Putin" geht durch die deutsche Gesellschaft.



Wer sind die "Putin-Versteher"? Was weckt bei Russischstämmigen und bei Deutschen Bewunderung für den russischen Präsidenten? Was gefällt ihnen so sehr, dass sie über die Schattenseiten seiner Herrschaft hinwegsehen? Die aus Russland stammende Autorin Julia Smilga hat zu diesen Fragen recherchiert. "Wie Putin Deutschland spaltet - Ein Feature über die Sehnsucht nach dem starken Mann" heißt das neue ARD radiofeature. Ab Mittwoch, 26. Juni 2019, ist es in sieben Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und ist im Internet unter www.ardaudiothek.de sowie als Podcast verfügbar.



Die Autorin ist durch die Bundesrepublik gereist und hat mit Russlanddeutschen, Einheimischen, Historikern und Medienwissenschaftlern auf beiden Seiten der Trennlinie gesprochen.



Dabei befürworten bessere Beziehungen zu Russland am stärksten die Anhänger der AfD, aber auch eine große Mehrheit der Anhänger von Linken und FDP. Und auch namhafte Journalisten und Politiker, etwa Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder oder der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, verbreiten öffentlich Kreml-freundliche Positionen.



Wichtiges Instrument der Pro-Putin-Meinungsmache in Deutschland sind die Sender Sputnik und RT Deutsch. "Sie verstehen sich selber als Bestandteil eines Informations-Krieges", sagt die Medienwissenschaftlerin Susanna Spahn. Daneben gibt es ein breites Netzwerk aus Unterstützern, das versucht, die politische Debatte in Deutschland im Sinne Wladimir Putins zu beeinflussen. Teilweise durchaus mit Erfolg, wie das ARD radiofeature zeigt.



Julia Smilga, geboren in Leningrad, studierte Musik- und Kunstgeschichte und arbeitet seit 2003 als freie Hörfunkjournalistin. Ihr Radiofeature "Der Richter und die Opfer" (BR/WDR 2012) wurde beim Prix Europa 2012 in der Kategorie Investigatives Feature ausgezeichnet. 2018 erhielt sie den KAUSA Medienpreis für den Radiobeitrag "Vom Arzt zum Wachmann - Ein syrischer Flüchtling in Bayern".



Sendetermine:



SWR Mittwoch, 26. Juni 2019, 22:03 Uhr BR 2 Samstag, 29. Juni 2019, 13:05 Uhr SR 2 KulturRadio Samstag, 29. Juni 2019, 17:04 Uhr Bremen Zwei (RB) Samstag, 29. Juni 2019, 18:05 Uhr WDR 5 Sonntag, 30. Juni 2019, 11:05 Uhr NDR Info Sonntag, 30. Juni 2019, 11:05 Uhr hr2-kultur Sonntag, 30. Juni 2019, 18:05 Uhr



Redaktion: Till Ottlitz (BR)



Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD radiofeature 2019



