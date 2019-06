Capcora verstärkt mit Sven Höger Corporate Finance Bereich DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Capcora verstärkt mit Sven Höger Corporate Finance Bereich 24.06.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora hat sich für den Ausbau ihrer Corporate Finance Aktivitäten personell weiter verstärkt. Seit dem 01. Juni 2019 ergänzt Sven Höger im Rahmen einer engen und partnerschaftlichen Kooperation als Senior Advisor die Corporate Finance Aktivitäten von Capcora. Sven Höger hat mit seiner langjährigen Berufserfahrung bei Kreditinstituten und Unternehmen - zuletzt als Leiter des Bereichs Corporate Finance & Treasury bei der juwi AG - umfangreiche Erfahrungen im Finanzierungsbereich und Kapitalmarkt sammeln können. Vor seiner Zeit bei juwi war Sven Höger u.a. für verschiedene Kreditinstitute tätig. So zum Beispiel als Abteilungsleiter Handel, Anlagenmanagement und Research bei der VR Bank Rhein-Neckar und war Berater Operatives Treasury bei der WGZ Bank in Düsseldorf. Seine Karriere hatte Sven Höger einst als Treasury Manager und Vermögensbetreuer bei der Mainzer Volksbank begonnen. "Wir sehen einen großen Bedarf an adäquater Corporate Finance Beratung für mittelständische Unternehmen, insbesondere auch in unseren Kerngeschäftsfeldern Erneuerbaren Energien und Immobilien. Wir freuen uns daher sehr, mit Sven Höger einen langjährig erfahrenen Finanzierer gewonnen zu haben, der das Team weiter professionell verstärkt", so Jochen Magerfleisch, Geschäftsführender Gesellschafter bei Capcora. "Die konsequente Ausrichtung von Capcora auf die Bedürfnisse des Kunden sowie die vorhandene Marktexpertise und pragmatische Vorgehensweise haben mich überzeugt, Capcora zukünftig zu unterstützen. Unser gemeinsamer Antrieb ist es, für unsere Kunden ein verlässlicher und nachhaltiger Partner zu sein", ergänzt Sven Höger. Über Capcora Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus der Corporate Finance Aktivitäten liegt die Beschaffung von Wachstumskapital und Brückenfinanzierungen über alternative Finanzierungsquellen im Rahmen von strukturierten Prozessen oder Private Placements. www.capcora.com 24.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 829717 24.06.2019 AXC0179 2019-06-24/15:02