Die Opposition verlangt eine Offenlegung der bereits geschlossenen Maut-Betreiber-Verträge. Andreas Scheuer will den Verkehrsausschuss informieren.

Nach dem Scheitern der geplanten Pkw-Maut will das Bundesverkehrsministerium das Parlament über die schon geschlossenen Betreiber-Verträge informieren. Es werde sichergestellt, dass dem Bundestag die Verträge "in geeigneter Form" zugänglich gemacht werden, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin.

Nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht. Minister Andreas Scheuer (CSU) will an diesem Mittwoch auch im Verkehrsausschuss Rede und ...

