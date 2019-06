Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung scheidet Dr. Ralfdieter Füller zum 30. Juni 2019 aus der Geschäftsführung von GWAdriga aus. Gleichzeitig stellt das Unternehmen sein Führungsteam neu auf. Neben Alleingeschäftsführer Dr. Michal Sobótka gehören künftig Micha Elies (Operations), Dr. Christian Tellkamp (Kaufmännisches) und Christian Unger (Services) der neuen Geschäftsleitung an. âEURzDr. Ralfdieter Füller hat den operativen Aufbau von GWAdriga, die Ingangsetzung und die Zertifizierung des Unternehmens als einen der allerersten Gateway Administratoren maßgeblich verantwortet, erfolgreich gestaltet und das Unternehmen unter schwierigsten Rahmenbedingungen für den anstehenden Smart Meter Rollout fit gemacht. Wir danken Herrn Dr. Füller ausdrücklich für die geleistete Aufbauarbeit', so die Gesellschafter von GWAdriga. âEURzEs war mir eine Ehre einer der Ideengeber für GWAdriga gewesen zu sein und das Unternehmen operativ aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass GWAdriga in den kommenden Jahren als einer der großen Gateway Administratoren und Anbieter von Mehrwertdiensten eine wesentliche Rolle im Smart Metering Markt spielen wird', erklärt Dr. Ralfdieter Füller. Als eines der ersten Unternehmen hat Westfalen-Weser Netz mit Unterstützung von GWAdriga gerade das erste zertifizierte Smart-Meter-Gateway in Betrieb genommen und ist damit in den Smart-Meter-Rollout gestartet. Insgesamt wird der Full-Service-Anbieter für die Gateway-Administration am Ende des Rollouts mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und rund 550.000 iMsys mehr als 10 Prozent der Pflichteinbauten administrieren. Die GWAdriga-Gesellschafter haben ihr Bekenntnis zum langfristig angelegten Geschäftsmodell von GWAdriga und dem Aufbau weiterer Mehrwertdienste bekräftigt. âEURzZudem sind wir mit weiteren potenziellen Kunden in Gesprächen, so dass wir zuversichtlich sind, unseren Marktanteil bis zum Start des Rollouts weiter ausbauen zu können', so Dr. Michal Sobótka. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 550.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist. Dies ist eine Pressmitteilung der GWAdriga, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

June 24, 2019 08:54 ET (12:54 GMT)