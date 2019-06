Der türkische Aktienmarkt ist einer der riskantesten aller Schwellenländer - das sollte auch große Chancen mit sich bringen.

Die Börse in Istanbul quittierte es mit Kursgewinnen, als Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der CHP-Partei vor seinem Gegner von der AKP gewonnen. Die AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor das knappe Ergebnis der Wahl im März angezweifelt und eine Wiederholung durchgesetzt. Kursgewinne verbuchten auch die zwei größten Bierhersteller der Türkei. Die Aktien der Biermarken Efes und Turk Tuborg stiegen um 3,4 und 1,2 Prozent. Schließlich, so dachten sich wohl einige Händler an der Istanbuler Börse, sei es doch wahrscheinlich, dass die säkulare Oppositionspartei CHP die Regeln des Alkoholkonsums lockert - ergo, müssten davon doch türkische Brauer profitieren. Schon nach der ersten Wahlrunde hatten die Aktien der Brauer positiv reagiert.

Während Präsident Erdogan - überzeugter Abstinenzler - Ayran und Traubensaft propagiert, sind ein Drittel der Türken begeisterte Trinker. Sie sehen sich dabei in Tradition des Staatsgründers Kemal Atatürk, der sich nie für einen Raki zu schade war (er starb mit 57 Jahren an den Folgen einer Leberzirrhose). Bis 2003 hatte der türkische Staat sogar das Monopol über die Raki-Herstellung.

Mit Beginn der Regierungszeit der AKP aber drehte sich der Wind: Beten stach Biertrinken. So brachte Erdogan einige Gesetze auf den Weg, die den Genuss von Alkohol zumindest erschwerten. Seit 2014 ist es zum Beispiel verboten, Alkohol in einem 100-Meter-Umkreis von Schulen oder Moscheen zu verkaufen. Ebenso darf nach 22 Uhr nur noch in Gaststätten mit entsprechend teurer Lizenz Alkohol ausgeschenkt werden. Noch härter aber trafen die Steuern die Bier- und Raki-Fans. Wann immer die Wirtschaft stotterte, erhöhte die AKP-Regierung die Alkohol-Steuern ein wenig - das eigene, konservative Wählerklientel traf es ja nicht. Doch jetzt könnten zumindest in Ankara und Istanbul bessere Zeiten für Trinker anbrechen, dachten einige.Generell belastet die wirtschaftliche Situation den türkischen Aktienmarkt. Das Land steckt in einer Rezession. Die Arbeitslosigkeit liegt mit 14 Prozent auf einem Rekordhoch. Die Inflation liegt bei rund 20 Prozent. Gleichzeitig sind türkische Unternehmen so billig wie selten. "Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ...

