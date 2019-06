New York - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Montag an seine gute Entwicklung der letzten Woche angeknüpft. Der US-Leitindex rückte um 0,30 Prozent auf 26 797,96 Punkte vor, nachdem er am Freitag ein Jahreshoch erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 entwickelte sich mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 2952,50 Punkte stabil. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging...

