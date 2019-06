Der Bitcoin-Preis konsolidiert am Montag nach einer weiteren atemberaubenden Rallye am Wochenende. Am Freitag blieb der Bitcoin-Preis unter der 10.000 USD-Marke, konnte diese aber am Samstag überwinden und erreichte am Sonntag bei 11.347 USD ein neues Hoch für 2019. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind in diesem Jahr in die Höhe geschnellt - allein Bitcoin gewann seit Anfang des Jahres fast 200% an Wert.

