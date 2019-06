BERLIN (Dow Jones)--Die CDU setzt beim Umbau der Mobilität weiterhin auf den Verbrennungsmotor. "Der Staat soll sich nicht in die Zieltechnologie einmischen", heißt es in einem Positionspapier, das der Parteivorstand am Montag beschlossen hat und das der Nachrichtenagentur Dow Jones vorliegt. "Er soll nicht vorgeben, ob künftig mit erneuerbaren oder synthetischen Kraftstoffen, batterie- oder leitungselektrisch oder mit Wasserstoff gefahren wird. Selbst die Nutzung fossiler Ausgangsstoffe scheint mit neueren Verfahren zur Emissionsvermeidung weiterhin möglich."

Das Papier hatten Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann und sein baden-württembergischer Kollege Thomas Strobl erarbeitet. Es benennt den Bereich Verkehr und Mobilität als wesentlichen Grund, warum die Bundesrepublik ihre Klimaschutzziele nicht erreiche. "Es besteht jetzt also dringender Handlungsbedarf". Das Papier setzt auf einen Mix aus Anreizen, Förderprogrammen und Innovationen in klimaschonende Technologien, warnt aber vor zu strengen Vorgaben. Die CDU lehne es demnach ab, "Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen oder Verkehrsteilnehmer mittels Verboten zu bevormunden".

Verbrennungsmotoren würden "benachteiligt"

Bei den Antriebstechnologien müsse man zu einer "ehrlichen Analyse" kommen, heißt es in dem Papier. Gegenwärtig würden keine der klimarelevanten Emissionen aus der Produktion und aus dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in die Regulierung einbezogen. "Damit werden umweltfreundliche Antriebskonzepte von Verbrennungsmotoren, die bereits über den gesamten Lebenszyklus betrachtet werden, gegenüber der Lithium-Ionen-Batterietechnologie benachteiligt." Biokraftstoffe seien etwa für den Klimaschutz im Verkehrssektor "zumindest als Übergangslösung" nach wie vor nötig.

Bei der Elektromobilität fordert die Partei einen zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur und Schnellladesäulen mit einer Kapazität bis zu 350 Kilowatt an Autobahnen und relevanten Bundesstraßen. Damit auch in Mehrfamilienhäusern und Mietshäusern leichter E-Ladepunkte errichtet werden können, müssten die rechtlichen Hürden gesenkt werden. Zudem wünscht sich die Partei einen Ausbau der Batteriezellenfertigung in Deutschland sowie die Massenfertigung von Power-to-Gas-Anlagen. Bei dieser Technologie wird die überschüssige Energie an sonnen- und windreichen Tagen genutzt, um Strom in Wasserstoff oder Methan umzusetzen und in Gasform zu speichern. Solche Anlagen bräuchten "einen echten Markthochlauf", so das Papier.

Die CDU fordert weiterhin den Ausbau der Straßennetze, setzt zugleich auch auf bessere Rad- und Schienennetze. Zahlen zu den geplanten Investitionen enthält es allerdings nicht.

June 24, 2019

