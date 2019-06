Daimler will wieder profitabler werden. Unternehmen und Betriebsrat verhandeln darüber, wie man ein Sparprogramm umsetzen kann. Jetzt gibt es erste Ergebnisse. Doch eine Gewinnwarnung könnte den Druck erhöhen.

Der neue Daimlerchef Ola Källenius hat den Vorstandsposten gerade erst von Dieter Zetsche übernommen - und schon kämpft er mit dessen Altlasten. Am Sonntagabend kam eine Hiobsbotschaft für die Aktionäre: Der Autobauer muss seine Rückstellungen erhöhen, wird wohl weniger Gewinn schreiben als geplant. Der Grund: "verschiedene laufende behördliche Verfahren und Maßnahmen bei Mercedes-Benz Dieselfahrzeugen".

Am Freitag erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Rückruf für Mercedes-Modelle vom Typ GLK 220 angeordnet. Das KBA habe im Rahmen seiner Untersuchungen bei verschiedenen Herstellern bei diesen Mercedes-Modellen der Euro-5-Norm eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung festgestellt, teilt das Bundesverkehrsministerium mit. Folge: Daimler dürfte im zweiten Quartal einen hohen dreistelligen Millionenbetrag weniger verdienen. Und der Bereich Mercedes-Benz Vans, der mit dem Vito ebenfalls von Rückrufen betroffen ist, könnte sogar Verluste schreiben - die Prognose für die Umsatzrendite liege bei bis zu minus vier Prozent, teilte Daimler mit.

Um den Konzern wieder auf Kurs zu bringen, pusht der neue Chef Källenius daher ein Sparprogramm. Und das nimmt jetzt erste Formen an. Zum Wochenstart veröffentlichte das Unternehmen im Intranet ein Doppelinterview mit Daimler-Personalchef Wilfried Porth und Michael Brecht, dem Chef des Gesamtbetriebsrates. Das Interview liegt der Redaktion vor.

Daimler gibt darin bekannt, dass Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat eine erste Gesamtbetriebsvereinbarung vereinbart haben. Darin geht es unter anderem um Effizienzmaßnahmen. Die Vereinbarung regelt zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter, dessen Stelle wegfällt, am gleichen Standort weiterbeschäftigt werden soll. Ein aktives Programm zum Personalabbau aber sei "derzeit nicht notwendig", heißt es.

"Effizienzsteigerung heißt nicht automatisch: Reduzierung von Personal. (…) Wir sind uns mit dem Gesamtbetriebsrat einig, dass derzeit auf ein neues aktives Personalabbauprogramm verzichtet werden kann", sagt Porth. Man habe "in den Gesprächen nicht über ein aktives Personalabbauprogramm verhandelt. Insofern ist das derzeit auch nicht in Planung", ergänzte Brecht. Gleichwohl weitet Daimler die Möglichkeit auf Altersteilzeit aus, sodass mehr Mitarbeiter als vorher früher in Rente gehen können.

Um konkrete Summen, die eingespart werden müssen, geht es aber derzeit erstmal nicht. Das fügte Brecht gegenüber der WirtschaftsWoche hinzu. "Natürlich hat das Unternehmen konkrete Vorstellungen, wie viele Milliarden eingespart werden sollten. Allerdings steuern wir derzeit nicht über ...

