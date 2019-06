Wenn sich Politiker und Manager zum Autogipfel treffen, steht am Ende irgendeine Art von Zehn-Punkte-Plan. Aber ist politische Führung durch Zielvorgaben wirklich sinnvoll?

Ist politische Führung durch Zielvorgaben wirklich sinnvoll? Ja!

Benedikt Becker

Die Themen drängen, aber sie sind nicht neu: Es geht um Ladesäulen und CO2-Ausstoß, um neue Antriebstechniken und Förderprogramme für E-Autos. Heute Abend trifft sich Angela Merkel mit Deutschlands Autobossen im Kanzleramt, ein paar Minister sind auch dabei, bahnbrechende Ergebnisse werden nicht erwartet.

Dennoch ist richtig und wichtig, dass es diese Treffen gibt: Weil sie einen Rahmen setzen. Und weil man gemeinsam Ziele festlegt. Wer ein klares Ziel hat, macht sich auf den Weg. Wenn man dann auch noch zusammen geht - umso besser.

Es ist nicht schwer, den Eindruck zu bekommen, Ziele in der Verkehrspolitik seien nur dafür da, um krachend gerissen zu werden. Was dabei oft vergessen wird: Ziele erzeugen Druck. Stetig kommen kritische Fragen, ob man es denn schaffe, eine Million Elektroautos bis 2020 auf die Straße zu bringen. Man mag das Ziel dann um etliche Hunderttausende verfehlen, aber Prokrastination gilt nicht mehr. Die strengen CO2-Flottengrenzwerte mögen schwäbische Ingenieure an die Grenzen ihrer Kunst bringen. Aber nichts weniger ist gefordert, damit der Verkehr beim Klimaschutz endlich liefert.

Um gemeinsam mit der Autoindustrie die Transformation zu gestalten, ist es zudem hilfreich, wenn man die Politik die Sprache der Unternehmen spricht. Und auch in einer funktionierenden Marktwirtschaft beginnt hinter jedem Werkstor eine gut geölte Planwirtschaft. Wo der Erfolg einer Firmenstrategie in Key Performance Indicators und auf Balanced Scorecards gemessen wird, sollte auch die Politik nicht mit Zielvorgaben sparen. Schon allein, damit ...

