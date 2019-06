London und Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Tethr, die führende KI-basierte Plattform für Konversationsintelligenz für Listening-Unternehmen, und Red Box (http://www.redboxvoice.com/), die führende Voice-Plattform, kündigten heute eine strategische Partnerschaft an, um Kunden zu helfen, Sprachdaten leichter zu erfassen und Geschäftserkenntnisse zu gewinnen.



Red Box erfasst auf zuverlässige und sichere Weise hochwertige Audio-Daten von über 55 alten sowie neuen Telefonsystemen, was Tethr ermöglicht, Daten weitläufiger zu erfassen und innerhalb seiner Plattform für Kundenanalysen hochwertiges Audiomaterial zu verwenden. Tethrs KI-basierte Plattform ist auf über zehn Jahre Forschungsarbeit im Bereich Service, Vertrieb und Kundenerfahrung gestützt und bietet neuartige Erkenntnisse, durch die gemeinsame Kunden aus ihren unstrukturierten Kundengespräche unternehmensrelevante Informationen ziehen können.



Im Rahmen der Integration, die diese Partnerschaft vorsieht, können Audio-Kundengespräche, die über die Red Box-Plattform erfasst werden, durch Tethrs forschungsgestützte Erkenntnisbibliothek nahtlos in die KI-basierte Plattform von Tethr gespeist, transkribiert und ausgewertet werden, um Geschäftseinblicke zu bieten und so u. a. den Kundeneinsatz, die Kundentreue und die Vertriebseffizienz zu steigern.



Richard Stevenson, CEO von Red Box, kommentierte: "Die Arbeit, die Tethr geleistet hat, um aus Kundengesprächen relevante Geschäftserkenntnisse zu ziehen, schöpft erheblichen Wert für Unternehmen, indem Verbesserungen der gesamten Kundenerfahrungen gemessen werden können. Im Rahmen unserer offenen API-Strategie freuen wir uns sehr über eine Partnerschaft mit Tethr, um Kunden zu ermöglichen, einen Nutzen aus unternehmensweit erfassten Kundengesprächen zu ziehen. So wird Organisationen ermöglicht, ihren Sprachkanal so wertschöpfend wie möglich einzusetzen."



Mike Mings, CEO von Tethr, erklärte: "Eine Partnerschaft mit Red Box ermöglicht uns, den umfangreichen Sprachdatensatz von Red Box mit unser fortschrittlichen, forschungsgestützten KI zu kombinieren, um aus jeder einzelnen Kundeninteraktion durch die benutzerfreundlichste und präskriptivste Plattform für Konversationsintelligenz geschäftsrelevante Erkenntnisse zu ziehen."



Tethr wird während der Customer Contact Week-Konferenz, die vom 24. bis 28. Juni 2019 in Las Vegas stattfindet, die Tethr-Plattform demonstrieren und nähere Auskünfte zur Partnerschaft mit Red Box geben.



Informationen zu Red Box



Red Box ist ein führender dedizierter Voice-Spezialist, der Organisationen befähigt, Sprachdaten unternehmensweit zu erfassen, zu sichern und ihren Wert zu erschließen. Durch die offenste und am stärksten vernetzte Plattform erfassen und transkribieren wir Sprachkommunikationen von über 55 neuen sowie alten Systemen, von internationalen Großkonzernen bis hin zu KMUs. Unsere Kunden behalten die vollständige Datenhoheit, während wir sie mit dem umfassendsten Partner-Ökosystem verbinden, sodass sie den Wert ihrer erfassten Sprachdaten maximieren können. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.redboxvoice.com.



Informationen zu Tethr



Tethr ist eine cloudbasierte Plattform für Konversationsintelligenz, die leistungsstarke KI, maschinelles Lernen und jahrzehntelange Forschung im Bereich Kundenerfahrung kombiniert, um aus Telefongesprächen und anderen Kundeninteraktionen kontextgebundene Erkenntnisse zu ziehen. Kunden nutzen Tethr, um große Mengen Daten unstrukturierter Kundengespräche schnell, problemlos und präzise in Informationen zu wandeln, die eine intelligentere Entscheidungsfindung und bessere Unternehmensleistung fördern. Weitere Informationen finden Sie unter tethr.com (https://tethr.com/).



