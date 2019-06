Was bedeutet die "Mobile First Indexierung"? Die "Mobile First Indexierung" bedeutet, dass Google Websites vor allem auf Basis ihrer mobilen Version der Inhalte für seine Indexierung und in weiterer Folge für sein Ranking heranzieht. Warum kommt "Mobile First"? Bis jetzt hatte Google hauptsächlich die Desktop-Version von Webseiten zur Indexierung herangezogen, um die Relevanz einer Seite für die Anfrage eines Nutzers zu bewerten. Dabei sind Probleme aufgetaucht, da User vermehrt die Suchmaschine über ihre mobilen Endgeräte benutzt haben. Hatte die mobile Version einer Webseite nicht dieselben Inhalte oder weniger Inhalte als die Desktop-Version, kam es zu Diskrepanzen für mobile User. Ab wann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...