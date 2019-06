Italien hat laut der EU gegen deren Stabilitätsregeln verstoßen. Dennoch kann das Land mit einem Aufschub bis Anfang nächsten Jahres rechnen.

Italien könnte mit einem Aufschub für Änderungen seiner Haushaltspolitik bis Januar rechnen, bevor die EU-Kommission Geldbußen wegen Verstöße gegen Schuldenregeln verhängt. Das geht aus einem am Montag bekannt gewordenen Protokoll eines EU-Treffens hervor.

Nach dem Schreiben gibt es zwar keinen Zweifel, dass Italien gegen die Stabilitätsregeln der EU verstoßen hat. Aber die EU-Kommission will es vermeiden, die Euroskeptiker in der Regierung in Rom gegen sich aufzubringen. Es müsse vermieden werden, dass die Haltung der Kommission für die politischen Zwecke bestimmter Zirkel in Italien ausgenutzt ...

