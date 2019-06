Die Zofinger Altstadt bot am Wochenende eine malerische Kulisse für die 20. Austragung des Bio Marché. Rund 40"000 Besucherinnen und Besucher entdeckten Bio-Produkte aus aller Welt an der Jubiläums-Austragung, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Aussteller aus allen Landesteilen und dem nahen Ausland präsentierten ihre Produkte vom 21. bis 23. Juni...

Den vollständigen Artikel lesen ...