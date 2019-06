Intelligent Growth Solutions Ltd. (IGS), das in Schottland ansässige Unternehmen für vertikale Farmtechnologie, gab eine Finanzierungsrunde von 5,4 Millionen Pfund oder 6,051 Millionen EUR bekannt, die von dem in den USA ansässigen S2G Ventures geleitet wird, der führende Investor für Agrarlebensmitteltechnologie der Welt. Damit soll globales Wachstum in der vertikalen...

