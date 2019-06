"Allgemeine Zeitung" zur Bürgermeisterwahl in Istanbul:

"Am Sonntag stimmten auch hunderttausende AKP-Anhänger für Ekrem Imamoglu, den Kandidaten der Oppositionspartei CHP. Sie taten das trotz eines Dauerfeuers der ganz überwiegend regierungsgelenkten Medien auf Imamoglu. Das macht den Sieg der Opposition in Istanbul umso wertvoller: Er beweist, dass die hierzulande oft schon abgeschriebene türkische Demokratie trotz aller Beschädigungen aus den vergangenen Jahren funktioniert, dass die Zivilgesellschaft in der Türkei quicklebendig und wehrhaft ist. Das ist eine gute Nachricht, nicht nur für die Türkei."/ra/DP/he

