Alte Wohnhäuser in Innenstädten haben oft Charme - und ihren Preis. In welchen Großstädten historische Häuser besonders schnell teurer geworden sind und wo die höchsten Preise gezahlt werden.

Viele Großstadtbewohner träumen von einer Wohnung mit hohen Decken, altem Dielenboden und großzügigem Raumschnitt: Schicke Altbauwohnungen sind wegen ihrer besonderen Wohnatmosphäre und meist zentralen Lage begehrt, die Nachfrage ist hoch. Das macht sich bei den Kaufpreisen deutlich bemerkbar.

Gerade in Großstädten klettern die Immobilienpreise seit Jahren in hohem Tempo. Nun hat eine Analyse festgestellt, dass historische Wohnhäuser besonders stark vom Preisanstieg betroffen sind. Bei ihnen legten die Quadratmeterpreise zwischen 2015 und 2018 um durchschnittlich knapp 30 Prozent zu, für die übrigen Wohngebäude waren es hingegen nur rund 25 Prozent. In einzelnen Städten werden sogar Preissprünge von knapp 46 Prozent für Altbauten erreicht.

Für die Analyse hat das Maklerunternehmen Homeday rund 100.000 Angebotspreise aus den 80 größten Städten Deutschlands analysiert. Dabei wurden alle Wohngebäude als Altbau definiert, wenn sie vor 1950 fertiggestellt wurden und somit mindestens 69 Jahre alt sind.

Dass die teuersten Altbauten im München gehandelt werden, dürfte angesichts des sehr hohen Preisniveaus in der bayrischen Landeshauptstadt kaum überraschen. Dort kostet der Quadratmeter Altbau im Durchschnitt 9370 Euro. Danach folgen Heidelberg, Hamburg und Frankfurt am Main mit Quadratmeterpreisen von mehr als ...

