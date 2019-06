Im Handelskrieg zwischen den USA und China haben die Chefunterhändler beider Seiten erstmals wieder direkt miteinander gesprochen. Der Grund: ein Treffen zwischen Xi und Trump beim G20-Gipfel am Wochenende.

Im Handelskrieg mit den USA sucht China einen Kompromiss, mit dem beide Länder leben können. Beide Seiten stünden in Kontakt und bereiteten das Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen am Freitag und Samstag im japanischen Osaka vor, sagte Vizehandelsminister Wang Shouwen am Montag vor der Presse in Peking. Er wandte sich gegen einseitige Forderungen. "Die Vereinbarung muss für beide Seiten funktionieren."

Zudem haben die Chefunterhändler beider Seiten wieder direkt miteinander gesprochen. Bei dem Telefonat am Montag ging es um die Vorbereitung des besagten Treffens in Osaka. Das Gespräch zwischen Vizepremier Liu He und US-Finanzminister ...

