Der Dax bleibt vor Handelsstart leicht im Minus. Der nahende G20-Gipfel und heikle Beratungen bestimmen an diesem Dienstag das Klima an den Märkten.

Der Dax setzt seinen schwachen Wochenstart am frühen Dienstagmorgen fort: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus. Am Montag hatte er die Marke von 12.300 Punkten verpasst und schloss bei 12.274 Zählern mit 0,53 Prozent im Minus. Bereits seit Ende vergangener Woche hatte Trend leicht ins Negative gedreht.

An diesem Dienstag blicken die Anleger gespannt nach New York. Dort wird sich Fed-Chef Jerome Powell nach jüngsten Attacken von US-Präsident Donald Trump über seine Geldpolitik äußern. International macht der bevorstehende Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) die Investoren nervös, während im Nahen Osten heikle sicherheitspolitische Beratungen anstehen.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben sich am Montag kaum vom Fleck bewegt. Der nahende G20-Gipfel machte die Investoren nervös. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping wollen Ende der Woche über den Handelskonflikt ihrer beiden Länder beraten.

"Das G20-Treffen entwickelt sich zu einem Pokerspiel mit hohem Einsatz", sagte Stephen Innes, Manager beim Vermögensverwalter Vanguard. "Wenn Trump und Xi scheitern und eine Eskalation von Strafzöllen auslösen, steigt die Gefahr einer weltweiten Rezession exponentiell."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert auf 26.727 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2945 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 8005 Punkte.

2 - Handel in Asien

Zurückhaltung hat am Dienstag den Handel an den asiatischen Aktienmärkten geprägt. Anleger zeigten sich abwartend vor den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,25 Prozent tiefer mit 21.233 Punkten. Der MSCI-Index für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...