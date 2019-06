Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PKW-MAUT - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht sich nach der Kündigung der Verträge zum Aufbau und Betrieb des PKW-Mautsystems Schadensersatzforderungen von mehr als einer halben Milliarde Euro ausgesetzt. Dies geht aus den finalen Entwürfen der Betreiberverträge hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Demnach kann der Bund kündigen, wenn "ordnungspolitische Gründe eintreten", wozu "Entscheidungen nationaler oder europäischer Gerichte" gehören. Er muss dann aber den "Bruttounternehmenswert" erstatten, wie aus den Anlagen des Vertragskonvoluts hervorgeht, das die finalen Bieter im Ausschreibungsverfahren 2018 erhalten hatten. Die Ansprüche des Sieger-Konsortiums Kapsch Trafficcom und CTS Eventim dürften sich nach Angaben von mit der Ausschreibung des Mautbetriebs Vertrauten "auf einen dreistelligen Millionenbetrag" summieren. Aus der damals eingereichten Gewinn- und Verlustrechnung ergebe sich ein entgangener Gewinn von einer halben Milliarde Euro, wie Kenner der Materie dem Handelsblatt berichteten. Hinzu kämen bereits aufgelaufene Kosten, die bei rund 50 Millionen Euro lägen. (Handelsblatt S. 9)

SCHIENENGÜTERVERKEHR - Die Bundesregierung will mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern, doch die schon vor zwei Jahren versprochene Finanzierung über 500 Millionen Euro durch den Bund ist offen. Im jetzt vorgelegten Entwurf zum Bundeshaushalt sind offenbar keine Mittel für 2020 eingeplant. Das geht aus einer Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor, deren Beantwortung durch die Regierung dem Handelsblatt vorliegt. Darin heißt es auf die Frage nach der Finanzierung lediglich: "Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) setzt sich dafür ein, dass das Bundesprogramm 'Zukunft Schienengüterverkehr' noch in den Regierungsentwurf zum Haushalt 2020 aufgenommen wird." (Handelsblatt S. 20)

KOHLEAUSSTIEG - Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), hat den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert, schon 2030 aus der Kohleförderung auszusteigen. "Aus Sicht der Unternehmen sind Versorgungssicherheit sowie wettbewerbsfähige Strompreise an den heimischen Standorten elementar wichtig. Es sollte erst dann auf Kohleverstromung verzichtet werden, wenn der Aufbau einer alternativen Stromversorgung gelungen ist", sagte Schweitzer der Rheinischen Post. Schweitzer, der selbst Mitglied der Kohlekommission war, mahnte, deren Beschlüsse umzusetzen: "Die Empfehlungen der Kommission sind das Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses, in dem Klimaschutzbelange ebenso Berücksichtigung finden wie Strukturentwicklung, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Es ist daher kein Zufall, dass die Kommission im Ergebnis das Jahr 2038 als mögliches Enddatum ermittelt hat." (Rheinische Post)

ONLINEBANKING - Die genossenschaftliche R+V Versicherung warnt Volksbanken vor einem deutlichen Anstieg der Betrugsfälle im Onlinebanking. In einem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, warnt der Versicherer vor einer "drastischen Zunahme von Schäden". Dabei scheinen die Betrüger häufig Konten bei Smartphone-Banken zu nutzen. "Aktuell kommt es vermehrt zu betrügerischen Zahlungsaufträgen zugunsten von Konten bei Direktbanken, beziehungsweise insbesondere bei Finanz-Start-ups", heißt es in einem internen Schreiben von DZ Compliance Partner, einem Unternehmen, das für die Volks- und Raiffeisenbanken Dienstleistungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention anbietet. Auch Zahlen der Finanzaufsicht Bafin legen nahe, dass in diesem Jahr gehäuft Probleme bei Onlinebanken auftreten. (Handelsblatt S. 26/FAZ S. 23)

GIFFEY - Die Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sollte zurücktreten, wenn sie ihren Doktortitel verliert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey. (Funke Mediengruppe)

BUNDESHAUSHALT - Bundesfinanzminister Olaf Scholz rettet mit kleinen Kürzungen und einigen Haushaltstricks die schwarze Null im neuen Finanzplan. Probleme bereiten noch die fehlende Maut und der Wehretat. (Handelsblatt S. 8)

KLIMA - Der internationale Bilanz-Standardsetzer IASB will sich ungeachtet der Diskussionen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch künftig auf die reine Finanzberichterstattung konzentrieren. Eine Erweiterung des Arbeitsumfangs würde höchstwahrscheinlich zu einem Verlust der eigenen Identität führen, gibt Hans Hoogervorst, Chairman des International Accounting Standards Board (IASB), im Interview der Börsen-Zeitung zu bedenken. "Unser Fokus auf die Finanzberichterstattung für Kapitalmarktteilnehmer ist tief in unserer DNA verankert", sagt er. Der IASB hat die Aufgabe, die Bilanzierungsnormen International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzustellen und weiterzuentwickeln. Der IASB sei von der Politik durchaus ermuntert worden, das Verhalten von Unternehmen zu beeinflussen, indem man Corporate-Social-Responsibility-Themen (CSR) in den Abschluss aufnehme, erklärt Hoogervorst. Die Rolle der Rechnungslegung bestehe jedoch darin, "die wirtschaftliche Realität widerzuspiegeln und keine gesellschaftspolitischen Veränderungen auszulösen". (Börsen-Zeitung S. 9)

NOTENBANKEN - Die Notenbanken öffnen sich für eine weitere Integration von Nichtbanken in den Finanzsektor. So beabsichtigt die Bank of England, im Zahlungsverkehr Fintechs die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Überschussliquidität bei der Notenbank über Nacht zu deponieren. Das ist bislang den Geschäftsbanken vorbehalten. Big-Tech-Konzerne würden so aber näher an die Notenbanken gebunden und damit kontrollierbar. Die G7-Notenbanker beraten Mitte Juli über Pläne für die Digitalwährung Libra, wie diese in das regulatorische Umfeld passt und welche Auflagen damit verbunden sein sollten. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) befürchtet, dass sich digitale Monopole bilden. (Börsen-Zeitung S. 3)

