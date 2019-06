The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041311 RCI BANQUE 19/24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA US00206RHW51 AT + T INC. 19/27 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2006277508 AMER MOVIL 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2016070430 WP S.NZ (LD) 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2019210231 DREAM GLB.FDG I 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2019237945 VW FIN.SERV 19/24 MTN BD00 BON GBP N

CA 3S3 XFRA CA82670U1003 SIGNATURE RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0C1 XFRA US04965G1094 ATRECA INC.A SHS DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA VG2B XFRA US0537346043 AVINGER INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA CPTA XFRA US19516R1077 COLL.BIO. SP.ADR/50 -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 04X XFRA US71535D1063 PERSONALIS INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA ICGA XFRA IE00BJ5JPG56 ISHSIV-MSCI CHINA DL A EQ01 EQU EUR Y