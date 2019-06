The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A169HU6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANK6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DQ4 LB.HESS.THR.CARRARA06U/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH31Q8 HCOB FRN 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB37Q6 LBB OPF.S.688 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB37T0 LBB OPF.S.691 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB37V6 LBB OPF.S.693 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J6A2 DZ BANK IS.A373 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0QU9 LB.HESS.-THR.IS0512B/023 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM576 SCHLW-H.SCHATZ.17/19 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5698 LDSBK.SAAR IHS S.569 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2953 DZ BANK IS.S415 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ3Q43 DZ BANK IS.S506 VAR BD01 BON EUR N

CA FV0F XFRA ES0414950693 BANKIA 07-19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013263936 SAFRAN 17-19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0798486543 FPC FINANCE 12/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0799357354 SB CAPITAL 12/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0MTQ4 LBBW SAFE ANL.CAP 19 BASK BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000116399 CHINA, VOLKSREP. 12/19 BD02 BON CNY N

CA AOL2 XFRA US887317AS48 WARNER MEDIA 13/43 BD02 BON USD N

CA AOLB XFRA US887317AX33 WARNER MEDIA 15/45 BD02 BON USD N

CA URYG XFRA XS0167137834 URUGUAY 03/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0942074799 DT.BK.LOND.MTN.13/19 BD02 BON INR N

CA XFRA XS1435394587 HANRUI OVERS.INVEST.16/19 BD02 BON USD N