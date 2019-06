Neue Entwicklung in der Debatte um bezahlbaren Wohnraum in Deutschland: Die Bundesregierung will Mieten für bundeseigene Wohnungen begrenzen.

Die Bundesregierung plant einem Pressebericht zufolge einen Mietendeckel für bundeseigene Wohnungen. Das gehe aus einem Haushaltsvermerk des Bundesfinanzministeriums hervor, der am Mittwoch mit dem Etat 2020 vom Kabinett beschlossen werden solle, berichtete das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Demnach soll zugelassen werden, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in von den Ländern angewiesenen "angespannten ...

