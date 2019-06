flatex Morning-news Öl (WTI): Die leichten Preisrücksetzer vom Wochenbeginn muten ...

Die leichten Preisrücksetzer vom Wochenbeginn muten eher als technisch bedingte Konsolidierungen an, denn auf 4-Stunden- und 1-Stunden-Chartbasis notierte der WTI-August-Kontrakt schließlich massiv im überkauften Bereich mit RSI-Werten jenseits der 80 Punkte. Die am Montag neu in Kraft gesetzten härteren Maßnahmen seitens der Regierung Trump gegenüber dem Iran und explizit auch gegen die oberste iranische Führungsriege dürften die Spannungen zwischen beiden Ländern weiter erhöhen und den Ölpreis unter Dampf halten.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI (West Texas Intermediate) im August-Kontrakt an der Terminbörse NYMEX notierte am 10. Juni 2019 mit 54,71 US-Dollar auf einem letzten Zwischenhoch. Seitdem korrigierte der Rohölpreis auf ein Verlaufstief vom 12. Juni 2019 bei 50,98 US-Dollar erholen. Aufgrund dieses Kursverlaufs wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 58,43/59,32/59,86 und 60,74 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 57,01/56,13/55,58/54,71/53,83 und 53,28 US-Dollar in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Aug19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Aug19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/