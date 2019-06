Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage angeknüpft und ist weiter gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1412 US-Dollar und damit so viel wie seit drei Monaten nicht mehr. Im Verlauf rutschte der Euro aber wieder unter die Marke von 1,14 und steht zuletzt bei 1,1398. Derweil hält auch die Frankenstärke unvermindert an.

