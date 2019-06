Die neuen Iran-Sanktionen von US-Präsident Donald Trump treiben den Goldpreis. Und eine Ende der Goldrally scheint aktuell nicht in Sicht.

Bei der Rally am Goldmarkt ist aktuell kein Ende in Sicht. Der Preis des Edelmetalls stieg am Dienstagmorgen um bis zu 1,4 Prozent auf 1438 Euro pro Feinunze - das ist der höchste Wert seit sechs Jahren. Vor allem die neuen Sanktionen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran verunsichern weltweit die Anleger, das treibt die Nachfrage nach der "Antikrisen-Währung" Gold.

Der Goldpreis steigt nun schon seit Ende Mai beständig an und knackte in der vergangenen Woche das erste Mal seit September 2013 die Marke von 1400 US-Dollar. Allein im Juni legte der Preis bislang um gut zehn Prozent zu.

Auslöser für die Rally sind neben dem Konflikt zwischen dem USA und dem Iran der schwellende Zollstreit zwischen den USA und China, sowie die Aussicht ...

