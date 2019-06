Wegen der hohen Temperaturen werden seit dem Wochenende in Nordrhein-Westfalen vermehrt Wespennester entdeckt. "Die Situation ist schon extrem. Mein Telefon steht seit Montagmorgen nicht mehr still. Ständig rufen Leute an, die bei sich zu Hause ein Wespennest gefunden haben", sagte der Düsseldorfer Schädlingsbekämpfer Dirk Kemmerling der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



Dabei haben Wespen normalerweise erst im Spätsommer Hochsaison. Dass jetzt schon so viele Nester entdeckt werden, sei der Tatsache geschuldet, dass es in kurzer Zeit schlagartig ziemlich heiß geworden sei, so der Schädlingsbekämpfer.



Der Verband der Schädlingsbekämpfer warnte zudem vor Betrügern. "Leider gibt es derzeit viele schwarze Schafe in der Branche, die horrende Preise für die Wespenbekämpfung verlangen", sagte Verbandssprecherin Steffi Klotz. "Normalerweise kostet das Beseitigen eines Wespennestes im Durchschnitt rund 150 Euro mit Anfahrtskosten", sagte sie. "Die Betrüger verlangen dafür auch schon mal 2.500 Euro."