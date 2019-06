Der deutsche Leitindex entfernt sich am Dienstagmorgen weiter von der Marke von 12.300-Punkten. Die Iran-Krise bereitet Anlegern Kopfschmerzen.

Der Dax hat am Dienstagmorgen seinen leicht negativen Trend vom Vortag fortgesetzt. Der deutsche Leitindex startete 0,4 Prozent schwächer bei 12.225 Punkten in den Handel. Bereits am Montag hatte er 0,5 Prozent verloren und bei 12.274 Zählern geschlossen.

Am Dienstag stehen angesichts der Daimler-Gewinnwarnung vom Wochenende Automobilwerte erneut unter Druck. Die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen sowie des Zulieferers Continental gaben bis zu 1,5 Prozent nach.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett ist weiterhin der nahende Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20). Dort wollen US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollegen Xi Jinping womöglich am Samstag über den Handelskonflikt ihrer beiden Länder beraten.

"Es ist positiv, dass die USA und China den Gesprächsfaden wieder aufnehmen", sagte Portfolio-Manager ...

