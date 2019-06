IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Codebase Ventures Inc.: Arcology-Gründer Laurent Zhang stellt bahnbrechende Blockchain-Technologieplattform in Aussicht

Die Codebase-Tochtergesellschaft Arcology will neuen Standard für Transaktionen pro Sekunde etablieren

VANCOUVER, BC, Kanada (25. Juni 2019) - Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FSE: C5B - OTCQB: BKLLF), eine Investmentgesellschaft, meldet Neuigkeiten von ihrer im mehrheitlichen Besitz befindlichen Tochtergesellschaft Arcology, die eine Unternehmens-Blockchain der neuen Generation entwickelt.

Arcology tritt in eine umfangreiche Testphase der Technologie ein, die in den letzten anderthalb Jahren seit der ersten Beteiligung von Codebase entwickelt wurde. Die Technologie wurde im Rahmen einer disziplinierten Roadmap entwickelt und profitiert aufgrund der jüngsten Wertsteigerung von Bitcoin und den Plänen von Facebook mit ihrer eigenen Kryptowährung Libra, von steigendem Interesse an den Blockchain-Technologien.

Der Gründer und President von Arcology, Herr Laurent Zhang, hat eine vollkommen neue Sicht auf Blockchains entwickelt. Aufbauend auf seiner Erfahrung mit maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und algorithmischer Analyse von Big Data entwickelt er derzeit eine neue hierarchische Struktur, die sich selbst organisiert und repariert.

Für breit gefächerte Anwendungen wird die Blockchain-Technologie letztlich an den Transaktionen pro Sekunde gemessen, erklärte Herr Zhang. Finanzinstitute benötigen einen Standard von ungefähr 250.000 Transaktionen pro Sekunde. Wir betrachten dies als Kennzahl für die Messung der Systemleistung und ein reales Ziel für unsere neue Blockchain-Technologie.

Im Laufe des letzten Jahres haben Laurent Zhang und sein Team die Technologie von Arcology weiter vorangebracht und eine kritische Anforderung in Angriff genommen, nämlich die Fähigkeit, bei der Verarbeitung von Transaktionen über die sequenzielle Auftragsverarbeitung hinauszugehen - hin zur Parallelverarbeitung. Andere Blockchain-Technologien verarbeiten Einzeltransaktionen nacheinander - Arcology nutzt die Parallelverarbeitung, was bedeutet, dass Tausende von Transaktionen gleichzeitig in einem verteilten netzwerkweiten System in Chargen verarbeitet werden, um die Systemleistung zu erreichen, die erforderlich ist, um für reale Anwendungen die entsprechende Menge an Transaktionen pro Sekunde zu erzielen.

Für Server mit mehreren Prozessorkernen bedeutet serielle Verarbeitung, dass nur ein Prozessorkern gleichzeitig aktiv ist; die übrigen Prozessorkerne befinden sich einfach im Leerlauf, was eine enorme Verschwendung von Rechenleistung darstellt, erklärte Laurent Zhang. Das Problem ist der gesamten Blockchain-Branche bewusst, und es wird allgemein anerkannt, dass die einzige Antwort auf das Problem in der Parallelverarbeitung besteht. Das größte Hindernis für die Parallelverarbeitung ist allerdings die Vermeidung potenzieller Konflikte zwischen diesen Transaktionen.

Dies wird noch komplizierter, wenn es um Smart Contracts geht, bei welchen die interne Verarbeitungslogik vor der Ausführung ziemlich unvorhersehbar ist, so Laurent Zhang weiter. Das Team von Arcology hat eine effiziente Lösung für dieses kritische Problem entwickelt. Die Arcology-Transaktionen werden komplett im Parallelmodus verarbeitet; eventuelle Konflikte werden erkannt und in Echtzeit aufgefangen, unter anderem bei der Ausführung von Smart Contracts.

Neben der Gründung von Arcology verfügt Laurent Zhang außerdem über Erfahrung in folgenden Bereichen:

- Chief Technology Officer, HPIS Technologies

- Forschungswissenschaftler, Baker Hughes Inc.

- Forschungsingenieur, University of Alberta

- M.Sc. im Bereich Intelligente Systeme, University of Sunderland, GB

- B.Sc. Honours im Bereich Informatik, Oxford Brookes University, GB

Arcology geht derzeit in eine umfassende Prüfungsperiode für die Technologie über, die seit der Investition von Codebase Ventures in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt wurde.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. ist ein kleines, praxisorientiertes Team von Finanz- und Technologieexperten, die frühzeitig in Erfolg versprechende Ideen investieren. Wir arbeiten im Bewusstsein, dass sich die Technologie ständig weiterentwickelt und so frühzeitig Chancen für strategische Investitionen bietet, die unseren Aktionären eine überdurchschnittliche Rendite einbringen können. Wir suchen und unterstützen Innovatoren, die mit ihren Plattformen, Protokollen und Innovationen, nicht nur mit Produkten, die Standards von morgen schaffen. Wir investieren frühzeitig, unterstützen unsere Gründer, bringen ihre Ideen auf den Markt und arbeiten unermüdlich daran, ihre Vision zu verwirklichen.

