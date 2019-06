BERLIN (Dow Jones)--Beim Autogipfel haben sich die Bundesregierung und die Automobilindustrie auf einen Masterplan zum Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos geeinigt. Das erklärte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, am Montagabend nach dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen der Automobilindustrie und der Koalition.

Mit dem Plan sollen bis 2030 sieben bis zehn Millionen Elektro-Autos auf die Straßen gebracht werden. Dafür sei das Treffen im Kanzleramt ein guter "Grundstein" gewesen, so Mattes. Weitere Details aus dem Treffen wurden zunächst nicht bekannt.

"Wir wollen jetzt einen solchen Masterplan entwickeln: Alles was dafür erforderlich ist - die Ladeinfrastruktur - in der Größenordnung auszubauen, wie wir sie brauchen, um dann bis 2030 sieben bis zehneinhalb Millionen elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben", so Mattes.

Das sei nötig, um Kundenakzeptanz zu erzielen. Allerdings sei über Geld oder staatliche Förderung in der Sitzung nicht gesprochen worden.

Alle wollen Tempo machen

Die kommissarische Vorsitzende der SPD, Malu Dreyer, sagte nach dem Treffen, dass das Ziel von sieben bis zehneinhalb Millionen Elektrofahrzeuge zu schaffen sei.

"Die Industrie ist ganz offensichtlich auch wettbewerbsfähig aufgestellt. Und sie hat sich dieses Ziel vorgenommen", so Dreyer im ARD-Morgenmagazin. "Selbstverständlich müssen und wollen wir das unterstützen. Klimawandel zu stemmen bedeutet eben auch eine Verkehrswende hinzubekommen. Das ist unser aller Ziel."

Sie stellte in Aussicht, dass die Bundesregierung bei der Vorstellung der Klimaschutzgesetze im September auch über weiter Fördermöglichkeiten nachdenken könnte.

Sie sei sich "ganz sicher", dass man dann ein "konzertiertes Vorgehen entwickeln kann" zusätzlich zu den existierenden Programmen. "Ich bin gestern Abend auf jeden Fall raus aus diesem Treffen und habe gedacht, ja das war ein gutes und konstruktives Treffen und wir sind auf dem richtigen Weg", so Dreyer. "Und jetzt machen wir Tempo, damit die Umsetzung gelingt."

Klimaziele noch nicht erreicht

Bislang liegt Deutschland hinter den international vereinbarten Klimaschutzzielen zurück. Gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 hat Deutschland seinen Treibhausgasausstoß bislang um 30,8 Prozent reduziert. Eigentlich sollte bis 2020 eine Einsparung von 40 Prozent erreicht werden, was die große Koalition aber als unrealistische Vorgabe aufgegeben hat.

Allerdings will Deutschland bis 2050 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die erneuerbare Energie massiv ausgebaut werden, denn bis 2038 verabschiedet sich Deutschland vom Atom- und Kohlestrom.

Die Automobilindustrie hofft bei der Verkehrswende auf mehr finanzielle Unterstützung durch die Politik, wie beispielsweise durch die staatlichen Förderungen der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder höhere Kaufprämien.

Die Industrie befürchtet, dass die Verkehrswende weg von Verbrennungsmotoren und hin zu mehr Elektromobilität in Deutschland viele Arbeitsplätze kosten könnte. Denn Deutschland hinkt bei der Batteriezellfertigung hinterher, und die Ladeinfrastruktur für E-Autos ist nicht flächendeckend.

Bislang ist die Nachfrage nach E-Autos schleppend. Ende Mai verlängerte die Bundesregierung daher die Kaufprämie für Elektroautos und Hybridautos bis Ende 2020, weil die 2016 bereitgestellten Fördermittel von 4.000 Euro für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge und 3.000 für Plug-In-Hybride noch nicht ausgeschöpft sind. Insgesamt sind 1,2 Milliarden Euro im Fördertopf.

Laut Kraftfahrtbundesamt waren in 2018 lediglich 1 Prozent der neuzugelassenen Autos Elektro- und 3,8 Prozent Hybrid-Pkw.

