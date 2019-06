Seit Jahren gibt es im Supermarktregal umweltschonende Waschmittel und fair gehandelten Kaffee. Jetzt möchten Privatpersonen auch bei der Geldanlage auf Nachhaltigkeit setzen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Seit 2007 wurden über 521 Milliarden US-Dollar durch die Begebung von "grünen Anleihen" am Kapitalmarkt aufgenommen. Dabei ist Europa stark vertreten: Mit einem Marktanteil von fünf Prozent ist Deutschland gemäß einer Studie der Climate Bonds Initiative auf dem vierten Rang in der Tabelle der Länder, aus denen die nachhaltigen Anleihen stammen, flankiert von Frankreich auf Rang drei sowie Holland auf Rang fünf. Spitzenreiter sind allerdings die USA und China. Dennoch wurden im vergangenen Jahr die meisten Gelder in Euro geliehen - Zeichen einer Verschiebung weg vom US-Dollar, der in den Vorjahren bei der umweltbewussten Geldaufnahme noch präferiert war.

Standards für mehr Transparenz

Staaten, öffentliche Einrichtungen, genauso wie Banken und Unternehmen finanzieren über die sogenannten "grünen Anleihen" ihre Klimaschutz- und Umweltprojekte. Die Mehrheit der Geldgeber sind professionelle Investoren wie spezielle Fonds oder nachhaltige Portfolios von Versicherungen und Pensionskassen. Deren Manager beschäftigen sich tagtäglich mit umweltfreundlichen oder gemeinnützigen Geldanlagen.

Für private Anleger ist es jedoch schwierig zu beurteilen, ob das investierte Geld auch wirklich für die erhofften guten Zwecke genutzt wird. Denn derzeit gibt es kaum gesetzliche Regelungen für die Klassifizierung bei ökologischen oder sozial verantwortungsvollen Geldanlagen. Private Initiativen und Unternehmen haben Standards für Markttransparenz aufgestellt, um die Qualität der Anleihen zu steigern, Orientierung zu geben und die Transparenz zu verbessern. Die breiteste Anerkennung im Kapitalmarkt haben heute die (auch in Deutsch verfügbaren) Green Bond Principles der International ...

