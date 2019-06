Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/25.06.2019/09:05) - Die Internationalisierung am Bau schreitet weiter mit Riesenschritten voran. Die Einstellung von Mitarbeitern wird aber durch die äußerst bürokratische Personaldokumentation zu einem wahren Spießrutenlauf. Bis zu 14 (!) unterschiedliche Formulare und Bewilligungen sind nötig, wenn ein Arbeiter in Österreich am Bau arbeiten will. Die Software ISHAPCARD und die ISHAP HoloCard machen diesen Prozess digital und vereinfachen ihn dadurch. Das bringt Klarheit und vor allem auch 100 % Rechtssicherheit am Bau. http://www.ishap.at/ Schwarzarbeiter am Bau - Nein Danke! Bürokratischer Papiertsunami - niemals! ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol kämpft mit seiner ISHAP-Softwarelösung seit einigen Jahren hocheffizient auf zwei Fronten. Zum einen gegen die schier endlose Bürokratie bei der Personaldokumentation auf Baustellen. Zum anderen wird der Pfusch am Bau mit der ISHAP HoloCard und der ISHAP-Personaldokumentation endlich eliminiert. "Niemand will Schwarzarbeiter auf seiner Baustelle, aber die Gesetze und die Bürokratie zu befolgen, war bisher enorm aufwändig und Fehler waren bei händischer Personaldokumentation eigentlich vorprogrammiert. Unsere Softwarelösung macht keine Fehler und erleichtert die Personalorganisation ganz einfach auf Knopfdruck. Die ISHAP-Software kann auf Knopfdruck von überall die notwendigen Daten und Formulare für einzelne Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Egal, ob am PC, am Tablet oder sogar am Handy, auf Baustellen im gesamten D-A-CH-Gebiet und bald auch in Polen, Rumänien und international. Kontrollen und Überprüfungen von Finanzpolizei und Fremdenpolizei am Bau, können mit der ISHAP-Personaldokumentation und der Zurverfügungstellung digitaler Daten, auf ein Minimum reduziert oder überhaupt vermieden werden." Die Highlights des großen ISHAPCARD-Updates am 30.6.2019 bringt noch mehr Performance: - Mehr Power und schnellerer Datensatz-Importer (klare Darstellung und intuitive Bedienung) - Mehr Performance und Power schon beim Öffnen (schnelles Öffnen auch von großen Listen) - Power Firmen-Datenbank (komplette Überarbeitung mit mehr Möglichkeiten, und Modernisierung des Interfaces und neu die Einführung einer detaillierten Versionierung wie bei Personal-Datenbank inkl. Zeitpunkt, Benutzer und allen Änderungen) - Mehr Power und Performance bei Firmen-Dokumenten / Personen-Dokumenten durch Anzeige von unterstützenden Informationen bei der Erfassung von Dokumenten direkt beim entsprechenden Dokumenten Typ (Personen oder Firmen), ohne diese Dokumenten öffnen zu müssen, inklusive Verlinkung zum entsprechenden Kapitel im Leitfaden. - Power- Zugriff auf Bestellformular für Verbrauchsmaterial in der Software, um schnellere Lieferung und kontinuierliches Workflow zu gewährleisten. Bestellung kann auch einer Druck-Station zugeordnet werden, um Material-Verwechslungen zu vermeiden. - Mehr Power beim PDF-Export für deutliche Verbesserung von Layout und Performance. Gerade auf Großbaustellen mit Hunderten Arbeitern ist das neue ISHAPCARD-Update extrem flexibel und einfach einsetzbar. Alle gesetzlichen Bestimmungen, Stichtage und alle notwendigen Formulare für jeden Mitarbeiter sind digital ultraschnell verfügbar und damit wird die Vernetzung von Baustellen, Gewerken und Behörden Realität und jederzeit möglich. Alles 100 % korrekt und 100 % sicher durch ISHAP! http://www.ishap.at/ (Ende) Aussender: ISHAP Personaldokumentations GmbH Ansprechpartner: Bmstr. Ing. Thomas Korol Tel.: +43 1 236413201 E-Mail: t.korol@ishap.at Website: www.ishap.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190625008

