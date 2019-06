Unbekannte haben laut einer Sicherheitsfirma die Systeme von Telekommunikationsunternehmen angegriffen. Dahinter stecken soll die Regierung in Peking.

Hacker sind einer US-israelischen Sicherheitsfirma zufolge in mehr als 30 Ländern in die Systeme von Telekommunikationsunternehmen eingedrungen. Dabei seien große Mengen an persönlichen Daten sowie Unternehmensinformationen gestohlen worden, teilte die Gesellschaft Cybereason am Dienstag mit.

Drahtzieher soll die Regierung in Peking sein. "Bei diesem Komplexitätsgrad ist es keine kriminelle Gruppe", betonte Cybereason-Chef ...

