Rekordverdächtige Besucherzahlen erleben Konvergenz der realen und digitalen Welt

Eine rekordverdächtige Besucherzahl versammelte sich in der vergangenen Woche in Boston zur jährlichen LiveWorx, einer Fachveranstaltung der digitalen Transformation, wo die Teilnehmer erleben konnten, wie die digitale Transformation für eine ständig zunehmende Zahl von Herstellern in der ganzen Welt immer mehr zur Realität wird.

The annual LiveWorx event brought together more than 6,400 of the industry's greatest minds from more than 40 countries (with approximately 7,000 more live-streaming the event) with content spanning disruptive technologies including AR, IIoT, Industry 4.0 and more. LiveWorx 2020 will take place between June 8-11 in Boston's Innovation District.

Auf der viertägigen Veranstaltung kamen mehr als 6.400 führende Köpfe der Branche aus über 40 Ländern zusammen (und die Messe wurde an etwa 7.000 weitere Teilnehmer per Live-Stream übertragen), um an interaktiven Workshops, Branchen-Networking, Vorführungen von modernsten Technologie-Innovationen für Unternehmen und mehr teilzunehmen. Die Themen umspannten disruptive Technologien, erweiterte Realität (AR) und virtuelle Realität (VR), das industrielle Internet der Dinge (IIoT), Industrie 4.0, digitale Technologie, künstliche Intelligenz (AI) und Robotik. In der Xtropolis Ausstellungshalle standen einige der fortschrittlichsten Anwendungen der digitalen Transformation im Blickpunkt, die heute für Industrieunternehmen verfügbar sind. Die ca. 18.580 qm umfassende Experimentierfläche der Messe bot Displays und taktische Sitzungen von mehr als 100 Ausstellern, die ihre jeweilige Branche bereits richtungweisend beeinflussen.

Als Aussteller-Sponsor eröffnete PTC (NASDAQ: PTC) die Messe mit einer Keynote-Ansprache von President und CEO Jim Heppelmann: "Es wird immer deutlicher, dass disruptive Innovation am Schnittpunkt von mehreren fortschrittlichen Technologien stattfindet, wie etwa IoT, AR, AI und Digital Twin. Mithilfe dieser einander ergänzenden Technologien haben Unternehmen nun die notwendigen Werkzeuge in der Hand, um ihre Wertschöpfungsmethoden durch verbesserte Effizienz und Produktivität bei Produkten, Prozessen und Mitarbeitern komplett zu transformieren."

Unternehmen verschiedener Branchen erwecken die digitale Transformation zum Leben

Unternehmen aus dem gesamten industriellen Spektrum präsentierten und demonstrierten einzigartige Methoden, wie Technologien ihnen bei der digitalen Transformation behilflich sind. Teilnehmer aus zahlreichen unterschiedlichen Unternehmen, darunter Audi, Fujitsu, Lufthansa Technik, Volvo, Whirlpool, Vodafone und andere, erläuterten, wie das IIoT, AR und andere integrierte Lösungen ihnen behilflich sind, erheblichen Geschäftswert zu erzielen. In einer Podiumsdiskussion mit Teilnehmern von Aggrekko, Fujitsu, Global Foundries und Howden wurden die Top-Tipps erörtert, wie digitale Technologie, z. B. erweiterte Realität, im Unternehmen Einzug halten kann.

Ein Schwerpunkt lag in vielen der über 245 Sitzungen der Veranstaltung auf der Frage, wie die Wahl eines wichtigen strategischen Partners die digitale Transformation im Industriesektor begünstigen kann. In einer derartigen Sitzung sagte Dr. Maria Wilson, Global Leader of Data Driven Advantage bei Howden: "Wir erkannten sehr früh im Verlauf unserer digitalen Transformation, dass der effizienteste und kürzeste Weg zur Umsetzung unserer Vision über die Schaffung eines starken Partnerumfeldes führte."

Im Einklang mit diesem Thema nutzte PTC die LiveWorx-Bühne für diverse Ankündigungen zu Bündnissen, Investitionen und einer strategischen Übernahme, beispielsweise:

Microsoft Partner of the Year : PTC wurde in zwei Kategorien zum Microsoft Partner of the Year gekürt: "Fertigung und Ressourcen" und "Gemischte Realität", und war zudem unter den Finalisten in der Kategorie "Internet der Dinge (IoT)".

: PTC wurde in zwei Kategorien zum Microsoft Partner of the Year gekürt: "Fertigung und Ressourcen" und "Gemischte Realität", und war zudem unter den Finalisten in der Kategorie "Internet der Dinge (IoT)". Investitionen in Technologiepartner : PTC gab bekannt, dass es in eine Partnerschaft mit Matterport, einem Anbieter von immersiver 3D-Technologie und Raumerfassungslösungen, investiert hat. Matterport und PTC werden ihre Kompetenzen bündeln und sich auf Fabriken, Anlagen und andere Industrieräume sowie die Menschen, die darin tätig sind, konzentrieren.

: PTC gab bekannt, dass es in eine Partnerschaft mit Matterport, einem Anbieter von immersiver 3D-Technologie und Raumerfassungslösungen, investiert hat. Matterport und PTC werden ihre Kompetenzen bündeln und sich auf Fabriken, Anlagen und andere Industrieräume sowie die Menschen, die darin tätig sind, konzentrieren. Neue AR-Übernahme: PTC meldete die Übernahme von TWNKLS, einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen, das maßgeschneiderte AR-Anwendungen, Erlebnisse und Dienstleistungen entwickelt, um die speziellen Herausforderungen von Großunternehmen zu bewältigen.

LiveWorx wurde in diesem Jahr von über 100 Unternehmen gesponsert, darunter Pinnacle Sponsors Rockwell Automation, Accenture, Deloitte Digital und Microsoft; Premier Sponsors Analog Services, ANSYS, Capgemini, Cognizant, DXC.technology, HCL, Hewlett Packard Enterprise, IFS, Infosys und Kalypso. Hunderte weitere Unternehmen präsentierten in Breakout-Sitzungen und auf der Xtropolis-Fläche über Ignite Talx.

Melden Sie sich schon jetzt zur LiveWorx 20 an, die vom 8. bis 11. Juni stattfindet.

LiveWorx 20 findet vom 8. bis 11. Juni 2020 im Boston Convention and Exhibition Center statt, orts- und zeitgleich mit einer brandneuen Veranstaltung von Rockwell Automation. Die Anmeldung zur Veranstaltung im nächsten Jahr ist unter https://reg.rainfocus.com/flow/ptc/liveworx20/alumnireg/login möglich.

