Mit branchenführender IP-Geolocation-Technologie die Genauigkeit der Anzeigenausrichtung steigern

Wie Digital Element, der weltweit agierende Anbieter von Geolocation-Daten und -Diensten, heute bekanntgab, entschied sich das neue Werbetechnologieunternehmen ClickFellas für die NetAcuity EdgeTM Technologie von Digital Element, um die Anzeigenausrichtung für seine Kunden zu verbessern.

Durch die Einbindung dieser Technologie kann ClickFellas eine Reihe von Informationen ermitteln, darunter den Standort von Kunden, den Internet-Diensteanbieter, die Verbindungsgeschwindigkeit, den Mobilfunkbetreiber, den Namen der Organisation und den Proxy-Typ, ohne dass der Nutzer persönlich identifizierbar wird. Äußerst genaue und granulare IP-Daten ermöglichen ClickFellas reines Geotargeting, aber auch die Erstellung gezielterer Targeting-Profile in Verbindung mit weiteren Faktoren wie Geschlecht, Kaufabsicht und Verlaufsdaten. Darüber hinaus werden Proxy-Daten zur Bekämpfung von Klickbetrug eingesetzt.

"Mithilfe der Technologie von Digital Element können wir nicht nur die Genauigkeit der geografisch ausgerichteten Werbung verbessern, sondern auch dafür sorgen, dass betrügerischer Datenverkehr eingeschränkt wird", erläutert Franz Kanehl, Mitbegründer von ClickFellas Ltd. "Die Daten von Digital Element sind aufgrund ihrer Genauigkeit besonders wertvoll für uns. Dank der NetAcuity Edge Technology gehören nun Kampagnen mit hyperlokalem Targeting zu unserem Angebotsportfolio. So können wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, durch kontextrelevante Werbung höhere Einnahmen zu erzielen."

"Digital Element ist der Branchenführer im Bereich IP-Geolocation-Intelligence und bietet eine herausragende Leistung gegenüber Mitbewerbern. Einige der größten Marken in der Industrie verwenden bereits die Technologie von Digital Element. Diese Vorteile möchten wir jetzt ebenfalls nutzen."

NetAcuity Edge von Digital Element kombiniert traditionelle Infrastrukturanalyse mit Erkenntnissen aus einem Netzwerk von globalen Handelspartnern, um das Internet besser abzubilden. Das Ergebnis ist die granularste und genaueste hyperlokale Geotargeting-Lösung, die die Anonymität der Benutzer wahrt und die höchsten Standards hinsichtlich der Privatsphäre der Endbenutzer erfüllt.

"Wir freuen uns, dass die Wahl von ClickFellas auf unsere NetAcuity Edge Technologie gefallen ist, und sind zuversichtlich, dass unser Tools den Kunden des Unternehmens die besten Daten bereitstellen werden, damit sie entsprechend zielgerichtete Kampagnen erstellen können", so Kate Owen, Vice President, Digital Element, Nordeuropa. "Verglichen mit anderen Lösungen, die auf dem Markt verfügbar sind, bietet Digital Element äußerst genaue Daten, die das ganze Internet abdecken, sowie eine große Zahl an Datensätzen, die mehr als einen Ort umfassen. Dadurch kann ClickFellas den richtigen Nutzer zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft ansprechen. ClickFellas ist ein innovatives, zukunftsorientiertes neues Unternehmen, das wir gerne dabei unterstützen, seine Ziele mithilfe unserer Dienste zu erreichen und zu übertreffen."

ClickFellas ergänzt das Portfolio der hochkarätigen Kunden von Digital Element, darunter: Adobe, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Codewise, Videology, Invidi/Ooyala, MediaMath, Adform, BBC, Discovery Networks, Hubspot, Vibrant Media, Webtrends, Crimtan, Weborama, Ogilvy und viele mehr.

Über Digital Element

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolocation-Daten und -Dienste an, die Online-Initiativen zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort relevant machen und mit Kontextinformationen anreichern von Desktops bis hin zu mobilen Geräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zertifiziert und akkreditiert, um Echtzeitzugriff auf genaue und zuverlässige Standortinformationen zu ermöglichen, ohne in die Privatsphäre der Internetnutzer einzudringen. Seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Sicherheitsunternehmen, Werbenetzwerke, Social-Media-Plattformen und Mobile-Herausgeber der Technologie von Digital Element, um Werbung gezielt zu platzieren, Inhalte zu lokalisieren, Analysen zu verbessern und Inhaltsrechte zu verwalten sowie Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Besuchen Sie http://www.digitalelement.com für weitere Informationen darüber, wie Sie die Macht des Standorts in der Online-Welt nutzen können. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @DigitalElement und liken Sie uns auf Facebook.

Digital Element mit Sitz in Atlanta und London ist eine Abteilung von Digital Envoy Inc.

Über ClickFellas

ClickFellas wird als Netzwerk im Bereich Medienkauf betrieben und verwendet qualitative Prognosealgorithmen, um detaillierte Erkenntnisse über Kunden zu erfassen, auf deren Grundlage Werbetreibende ihre Kampagnen ausrichten können. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern von Datendiensten bis zu Media-Management-Plattformen verfolgt ClickFellas die Mission, die Ergebnisse und Ziele der Kunden kontinuierlich zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clickfellas.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190625005119/de/

Contacts:

Pressekontakt

Naomi Whittome

naomi.whittome@digitalelementpr.com

Tel.: +44 (0)203 642 1124