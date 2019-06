Pratteln - Mit CuriX als Add On für PRTG Monitoring bietet die IC information company PRTG Nutzern die Möglichkeit, frühzeitig Hinweise auf Anomalien und Fehlverhalten in Echtzeit zu erlangen. Die eingesetzten Machine Learning Komponenten in der CuriX -Technologie ermöglichen eine Vorhersage von Ausfällen und Events sowie der Identifikation von potentiellen Fehlerquellen.

