Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein konjunkturelles Stabilisierungssignal vonseiten des ifo-Geschäftsklimaindexes blieb gestern in Deutschland aus, ungeachtet der freundlicheren Entwicklungen bei den Einkaufsmanagerindices in der letzten Woche, so die Analysten der Helaba.Die Vorabschätzungen dieser hätten vor allem in Frankreich positiv überrascht und so liege die Aufmerksamkeit heute zunächst auf dem dortigen INSEE-Geschäftsklimaindex. Angesichts der freundlicheren Stimmung bei den Einkaufsmanagern im Dienstleistungsgewerbe und in der Industrie könne ein verbesserter INSEE-Index nicht ausgeschlossen werden, allerdings sollten die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden. ...

