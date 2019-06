Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Im Branchernvergleich bleibe sie für die Wachstumsaussichten des Sportartikelkonzerns optimistisch, schrieb Analystin Alexandra Walvis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings stiegen die Herausforderungen im Sektor und könnten zu nachlassenden Wachstumstrends führen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 22:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-06-25/10:29

ISIN: US6541061031