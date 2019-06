Pressemitteilung der TERRAGON AG:

AACHENER GRUNDVERMÖGEN erwirbt Projekt Riviera der TERRAGON AG per Forward Deal

- Servicewohnen im Premiumsegment an der historischen Olympia-Regattastrecke in Berlin-Grünau- Größte bekannte Transaktion in diesem Marktsegment in Deutschland- 208 barrierefreie Komfortwohnungen mit großen Service- und Begegnungsflächen - Tochtergesellschaft der Agaplesion wird Generalmieter und Serviceanbieter

Die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat heute mit der TERRAGON AG einen Kaufvertrag zum Erwerb der Seniorenresidenz Riviera abgeschlossen. Der Erwerb erfolgt per Forward Deal. Nach Marktinformation ist es die größte bekannte Transaktion für Servicewohnen in Deutschland. Das Projekt Riviera, eine Service-Wohnanlage für Senioren im Premiumsegment, befindet sich in idyllischer Lage an der historischen Olympia-Regattastrecke in Berlin-Grünau. Hier werden von der TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, 208 barrierefreie Komfortwohnungen mit großen Service- und Begegnungsflächen errichtet. Dazu gehören ...

