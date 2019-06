Luxemburg/Wasserbillig (ots) -



Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (WKN 974968) hat das Fondsvolumen 1 Mrd. Euro für seine Anlegerinnen und Anleger erreicht.



Was für große Kapitalverwaltungsgesellschaften keine größere Erwähnung wert ist, wird bei ÖKOWORLD in hohem Maße wertgeschätzt. Denn der harte Prüfprozess für ÖKOVISION, der getrennte Investmentprozess, sorgt dafür, dass wirklich nur die Unternehmen ins Anlageuniversum gelangen, die den strengen ethisch-ökologischen und sozialen Kriterien genügen und der strikten Auswahl standhalten. Ob die vom Fondsmanagement vorgeschlagenen Unternehmen überhaupt in das Anlageuniversum aufgenommen werden, entscheidet für ÖKOVISION CLASSIC ein zwölfköpfiger unabhängiger Anlageausschuss. Das Expertengremium überprüft anhand festgelegter Kriterien die vorgeschlagenen Unternehmen. Zu diesem Anlageausschuss zählen Vertreterinnen und Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten für umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. Das Team des Sustainability Research erstellt zuvor in der Nachhaltigkeitsanalyse stufenweise über spezielle Filter die umfassenden Titelprofile für den Anlageausschuss als Entscheidungsgrundlage.



Alfred Platow, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A.: "Die Kunst unseres aktiven Portfoliomanagements unter der Leitung von Alexander Mozer ist, dass sie es schaffen, aus den handverlesenen Aktien, für ÖKOVISION gerade einmal rund 350 Unternehmen, einen solchen Track-Record zu präsentieren und eine solche "Wohlfühlperformance" zu erwirtschaften. Wir sind sehr stolz, dass ÖKOVISION nun zum Milliardär geworden ist."



Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.



