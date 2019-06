MÜNCHEN (Dow Jones)--BMW will die mittelfristig in Aussicht gestellten Elektroautos schneller als bisher geplant auf den Markt bringen. Im Jahr 2023 sollen 25 elektrifizierte Modelle im Angebot sein, kündigte der Münchener Premiumautohersteller an. Mehr als die Hälfte dieser Autos sollen vollelektrisch sein. Bisher hatte die BMW Group erst für das Jahr 2025 die 25 elektrifizierten Modelle, in denen ein Elektro- und Verbrennungsmotor kombiniert werden, in Aussicht gestellt.

Beim Wandel hin zur Elektromobilität rechnet der DAX-Konzern mit einer enormen Nachfrage. "Bis 2025 rechnen wir mit einer steilen Wachstumskurve: Jahr für Jahr soll der Absatz unserer elektrifizierten Fahrzeuge um durchschnittlich über 30 Prozent steigen", so CEO Harald Krüger laut Mitteilung. Bis 2021 soll der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge gegenüber 2019 verdoppelt werden.

Im Gegensatz zu den Stromern, die BMW derzeit etwa mit dem i3 auf dem Markt hat, werden die ab dem Jahr 2021 angebotenen Elektrowagen eine größere Reichweite haben. Ab dann sollen Batterien der neuesten Generation mit Reichweiten von mehr als 600 Kilometern verfügbar sein.

Zudem kündigte BMW anlässlich der Veranstaltung NextGen am Firmensitz am Dienstag an, ab dem Jahr 2020 für die Standorte weltweit ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen einzukaufen. "Unsere Vision ist klar: nachhaltige Mobilität, nachhaltig erzeugt", so Krüger anlässlich des Events, auf dem auch neue Serienmodelle vorgestellt werden sollen.

