FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.06.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CFRA CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 3800 (4000) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES POLYMETAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1060 (915) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - CS CUTS DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 3430 (3510) PENCE - CS CUTS GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 775(830)P - FTSE INDICATED -0.25% TO 7398 (CLOSE: 7416.69) POINTS BY IG - GOLDMAN INITIATES FINABLR WITH 'BUY' - TARGET 270 PENCE - JPMORGAN INITIATES FINABLR WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 190 PENCE - JPMORGAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4700 (3860) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 69 (82) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS EXPERIAN PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - MACQUARIE RAISES ITV TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - UBS CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3300 (3500) PENCE - UBS CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' (BUY) - UBS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2750 (2400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob