München (ots) - Matthias Wulfers (35) verantwortet ab 1. Juli 2019 als neuer Leiter die Vertriebsdirektion Mitte im Partner- und Kooperationsvertrieb der Versicherungsgruppe die Bayerische.



Wulfers kann auf eine langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung in der Finanzdienstleistung zurückgreifen, unter anderem war er zehn Jahre als Fachwirt für Finanzberatung (Industrie- und Handelskammer) tätig, sowie von 2013 bis 2015 Verkaufsleiter bei der Signal Iduna. Bei der Bayerischen war Wulfers seit 2015 als Direktionsbevollmächtigter und Regionalleiter für das Gebiet "Großraum Köln/Siegerland" zuständig.



"Ich nehme die neue Aufgabe sehr gern an und bin stolz, meinen Beitrag zur erfolgreichen Transformation der Bayerischen in einen innovativen Versicherer der Zukunft leisten zu dürfen", sagt Matthias Wulfers.



"Wir freuen uns, mit Matthias Wulfers einen neuen kompetenten Leiter für die Vertriebsdirektion Mitte in den internen Reihen gefunden zu haben", sagt Maximilian Buddecke, Leiter Partner- und Kooperationsvertrieb der Bayerischen. "Er war vorher erfolgreicher Regionalleiter in Köln und übernimmt nun die weiterführenden Aufgaben. Eine seiner ersten Amtshandlungen wird die Nachbesetzung seiner alten Position sein."



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



